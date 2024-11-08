Москва, 8 ноября, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Телеканал RT проведет 17 ноября поэтический вечер в национальном центре «Россия» в Москве, где представит сборник стихов «ПоэZия русской зимы». На мероприятии выступят поэты, писатели, а также музыкальные коллективы «Джанго» и «Зверобой».

Роман Пименов/ТАСС

Так, в лирический сборник вошли работы 27 авторов, которые с 2014 года создают новую русскую фронтовую поэзию. Автором предисловия к сборнику выступил писатель Захар Прилепин. Книга была впервые представлена в сентябре 2024 года на Московской международной книжной ярмарке.

Перед гостями поэтического вечера выступят как уже известные поэты, такие как Анна Долгарева, Анна Ревякина и Игорь Караулов, так и молодые авторы, имена которых открывает для читателя сборник «ПоэZия русской зимы». Это Динара Керимова, Софья Юдина и Александр Антипов. Кроме того, свои стихи прочтут Александр Пелевин, Ольга Старушко, Дмитрий Филиппов, Герман Титов и Инна Кучерова.

Посетителей также ждет автограф-сессия, где можно будет лично пообщаться с авторами поэтического сборника и приобрести книгу.

Один из авторов сборника Алиса Орлова подчеркнула, что антология военной лирики «ПоэZия русской зимы» — своевременное и востребованное собрание русских поэтических текстов, отражающих дух времени, его пульс и кровоток.

«Проведение такой масштабной презентации сборника — это доказательство того, что мы на самом деле едины: поэты, журналисты, гражданское общество, армия», — отметила она.

Ранее, в 2022 году, RT представил первый том стихов «ПоэZия русского лета», также объединяющий произведения военной тематики.