Курган, 8 ноября, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что полтора года назад выступил с довольно резким, по мнению некоторых, высказыванием в отношении национальных диаспор, которые мешают правосудию.

Петр Ковалев/ТАСС Губернатор Курганской области Вадим Шумков

«Такие диаспоры в течение суток должны ликвидироваться обязательным решением Минюста, то есть автоматически сниматься с учёта как юрлицо. Это нё жестко, это правильно», — сказал Шумков в эфире телеканала «Царьград».

Он пояснил, что говорил о случаях с «выкруживанием вопросов в правоохранительных органах по своим землякам». Страна, добавил губернатор, должна защищать своё население, обеспечивать ему безопасность и комфорт.

Вместе с тем Шумков указал, что россиянам чужды национализм и ксенофобия.

Как сообщало ИА Регнум, 30 октября министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил о лишении российского гражданства с начала года более 1200 человек. Кроме того, в 1,5 раза увеличилось количество выдворенных из страны иностранцев. В органах МВД приняли 34 тыс. решений о сокращении сроков временного нахождения, а также порядка 180 тыс. — об ограничении возможности приехать в Россию.

Российским властям нужно кардинально обновить подходы к миграционной политике, подчёркивал в апреле президент Владимир Путин. По его словам, в Россию должны приезжать только те лица, которые уважают традиции страны, историю и русский язык.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчёркивал, что необходимо исключить пребывание в России иностранцев, которые несут угрозу её безопасности.

По данным МВД, в 2024 году в стране заметно увеличилось количество легальных трудовых мигрантов. За первые девять месяцев количество разрешений на работу, выданных иностранцам, выросло на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 120,2 тыс. Высококвалифицированным специалистам выдали 34,9 тыс. разрешений, это на 55% больше, чем годом ранее.