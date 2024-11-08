Каракас, 8 ноября, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин является звездой международной политики, и его достижения можно сравнить с успехами португальского футболиста Криштиану Роналду. Об этом 8 ноября заявил глава Венесуэлы Николас Мадуро.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Он также назвал историческим саммит объединения БРИКС, который проводился в Казани.

«На футбольном языке можно сказать, что президент Владимир Путин — это звезда международной политики, он добился большого успеха на историческом саммите в Казани… Путин — прирожденный бомбардир, как Криштиану Роналду, у него голевое чутьё», — сказал глава Венесуэлы на заседании межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня в Каракасе.

Мадуро также отметил, что в рамках его встречи с Путиным в Казани им удалось обсудить большое количество вопросов, касающихся двусторонних отношений. Венесуэльский лидер подчеркнул, что Россия на протяжении долгого времени сталкивается с дипломатическим обманом, который президент РФ осуждает.

Кроме того, Мадуро указал на мудрость Путина, который смог противостоять угрозе нацизма, которая зародилась в период государственного переворота на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. Владимир Путин, подводя итоги мероприятия, назвал его кульминацией российского председательства в объединении. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что саммит также показал свою открытость для всех, кто разделяет ценности БРИКС.

Переговоры президента РФ с приглашенными на саммит лидерами отличались атмосферой теплоты и дружеского настроя. Мероприятие существенно отличалось от западных форумов, на которых, как правило, наблюдается разделение по ролям, а переговорный процесс направлен не в пользу чего-то, а против кого-то.

На саммите в Казани в приоритетном порядке обсуждалось присоединение к организации новых членов и создание независимой финансовой системы. Встреча БРИКС в России показала всему миру, что теперь это объединение, а не Запад формирует международную повестку.

28 октября внук бывшего президента Франции, генерала Шарля де Голля Пьер де Голль назвал саммит БРИКС в Казани бесспорным успехом Владимира Путина. Он напомнил, что на Западе ранее утверждали, что экономика РФ якобы «поставлена на колени», а сам российский лидер будто бы находится в изоляции. Де Голль также отметил, что в настоящее время формируется новый многополярный мир, а во главе этого процесса стоит Россия и другие страны, в том числе Китай и Индия.

30 октября глава МИД КНР Ван И заявил, что саммит БРИКС в Казани под председательством Путина увенчался полным успехом. Министр, курирующий вопросы международного экономического сотрудничества в правительстве Сербии, Ненад Попович отметил, что лидеры БРИКС на саммите в Казани применили экономически блестящую идею по введению категории стран-партнёров при объединении, предложив ряду государств новый статус.