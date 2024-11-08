* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Одесса, Украина, 8 ноября, 2024, 14:05 — ИА Регнум. Село Первомайское Одесской области переименовали в честь Главного управления разведки Украины (ГУР), следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале ведомства под руководством Кирилла Буданова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Volodymyr Tarasov/Global Look Press

«В честь Главного управления разведки минобороны Украины в рамках процесса деколонизации в Раздельнянском районе Одесской области село Первомайское переименовали в Гуровское», — сказано в публикации.

1 октября ИА Регнум передавало, что Украинский институт национальной памяти предложил переименовать ещё пять городов Украины. Так, город Южное в Одесской области предлагается переименовать в Порт-Анненталь, города Первомайск и Южноукраинск в Николаевской области — в Ольвиополь и Гард, Павлоград и Синельниково в Днепропетровской области — в Матвеев и Роднополье.

19 сентября Верховная рада приняла постановление о переименовании 327 населённых пунктов. Например, в Одесской области село Роща предложили переименовать в Новый Париж, а село Червоногорка Сумской области — в село Масонов.

2015 году на Украине был принят закон о так называемой декоммунизации, фактически дерусификации, который ознаменовал усиление борьбы с советскими и российскими памятниками. После этого в стране началась кампания по демонтажу памятников и переименованию топографических объектов, связанных с историей СССР.