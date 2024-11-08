Москва, 8 ноября, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Уровень доверия российскому лидеру Владимиру Путину среди граждан страны достигает 79%, а деятельность положительно воспринимает 81% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Социологическое исследование проводилось с 1 по 3 ноября. В нём приняли участие 1,5 тыс. человек. В организации отметили, что по сравнению с опросом, который проводился неделей ранее, показатели остались без изменений.

Кроме того, участники исследования дали оценку деятельности премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Его работу положительно 54% граждан. За неделю этот показатель вырос на два процентных пункта (п. п.). 58% опрошенных заявили, что Мишустин работает хорошо (рост на 1 п. п.).

48% респондентов поддержали деятельность партии «Единая Россия» (плюс 5 п. п. за неделю). При этом уровень поддержки ЛДПР составил 11% (плюс 1 п. п.), КПРФ — 7% (минус 1 п. п.). Для «Справедливой России — За правду» (СРЗП) и «Новых людей» показатели поддержки не изменились — по 3%.

Как сообщало ИА Регнум, в середине октября Владимир Путин заявил, что опора на рядовых граждан, их доверие и поддержка являются очень важными для властей любого уровня.