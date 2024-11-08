Москва, 8 ноября, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Заместителя главы дипломатической миссии Канады в Москве вызвали в Министерство иностранных дел России и вручили ему ноту из-за заявлений о диверсиях РФ против НАТО, сообщил сайт ведомства.

Belkin Aleksey/Global Look Press

«Дипломату заявлено, что указанные домыслы, скоординированно распространяемые с подачи США и их сателлитов в контексте развязанной против России гибридной войны и накачки режима в Киеве современными вооружениями, а также участия наемников из Канады в боевых действиях на стороне киевского режима с благословения правительства Джастина Трюдо, свидетельствуют о вероятной подготовке грубой антироссийской провокации», — говорится в сообщении.

В МИД РФ призвали власти Канады «проявить благоразумие и воздержаться от пагубных шагов», чтобы не допустить усугубления конфронтации с Россией.

Как передавало ИА Регнум, 5 ноября президент России Владимир Путин принял верительную грамоту у 28 вновь прибывших послов, среди которых и посол от Канады.

Во время церемонии вручения верительных грамот 2023 года Путин заявил, что Россия проводила и проводит независимый, последовательный и принципиальный внешнеполитический курс, открыта к конструктивному партнёрству со всеми без исключения странами, но не приемлет блоковую конфронтацию, а также любые шаги, идущие вразрез с Уставом ООН.