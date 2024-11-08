Магас, 8 ноября, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Ингушетия сократила просроченную кредиторскую задолженность бюджета республики перед федеральным центром, снизив её объем на 378,4 миллиона рублей. На данном этапе, как уточнили в республиканском министерстве финансов, долг Ингушетии составляет 1430,1 миллиона рублей. В республике намерены продолжать прилагать усилия для его сокращения.

Татьяна Барыбина/ТАСС Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов

Как сообщает пресс-служба главы и правительства Ингушетии, финансовое ведомство региона разработало меры для снижения объема просроченной задолженности и недопущения возникновения такой задолженности в будущем. В 2024 году власти республики, стремившиеся добиться повышения доходной базы бюджета, сумели обеспечить дополнительный прирост бюджетных поступлений, как налоговых, так и неналоговых, если сравнивать с показателями прошлого года. Это тоже оказало влияние на долговую нагрузку и поспособствовало ее снижению. Кроме того, в указанный период регулярно осуществлялась оценка эффективности использования выделявшихся учреждениям республики средств. За последние пять лет комплексные мероприятия, проводившиеся в регионе, помогли снизить объем долговых обязательств бюджета в 3,3 раза — с 11,8 миллиарда рублей в 2019 году до 3,6 миллиарда рублей.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил, что проблема появления многомиллионной кредиторской задолженности перед федеральным центром стоит очень остро, и особенно серьёзно это ощущается в контексте недостаточного финансирования и в условиях непростой экономической обстановки. «Мы смогли значительно снизить долговую нагрузку на бюджет. Хочу подчеркнуть, что во многом на это повлияла поддержка правительства России», — указал Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, в мае текущего года глава Ингушетии приезжал в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы с главой государства он отчитался о сокращении дотационности республики с 44 до 42%, а также рассказал, что региону удалось освободиться от действовавших в его отношении мер бюджетного принуждения. Помимо этого, Махмуд-Али Калиматов рассказал о повышении собственных доходов республики и увеличении консолидированного бюджета до 9,2 миллиарда рублей. Во время встречи российский лидер и руководитель субъекта также обсудили строительство и ремонт социальных объектов в Ингушетии, проекты в сфере промышленности и шаги, направленные на повышение инвестиционной привлекательности региона.