Вашингтон, 8 ноября, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп одержал победу в штате Невада, где кандидаты от Республиканской партии не побеждали на протяжении 20 лет, сообщил 8 ноября телеканал CNN.

Evan Vucci/AP/TASS Дональд Трамп

В указанном штате Трамп после подсчёта 97% голосов получил 50,8%, его соперница от Демократической партии Камала Харрис — на 3,5% меньше, сказано в сообщении.

Победа принесёт Трампу еще шесть голосов коллегии выборщиков, и общий результат Трампа вырос до 301 голоса (при необходимых 270).

Ещё одним регионом, где подсчёт голосов продолжается, является Аризона, также входящая в группу так называемых «колеблющихся» штатов. Там подсчитаны 64% голосов, Трамп набирает 52,5%. Если Трамп выиграет и в этом штате, то получит 312 голосов коллегии выборщиков, что станет лучшим результатом для Республиканской партии более чем за 30 лет, сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 6 ноября Трамп объявил о своей победе на выборах. Харрис позвонила Трампу и признала своё поражение. Кроме того, в выступлении перед своими сторонниками она заявила, что передача власти будет мирной.

Харрис кроме того отметила, что продолжит политическую борьбу. Действующий президент США Джозеф Байден, в свою очередь, также позвонил Трампу, поздравил его с победой и пригласил в Белый дом, чтобы обсудить передачу власти.

Трамп взял реванш, спустя четыре года возвратившись в Белый дом, но он не просто второй раз выиграл президентские выборы — он сломал сопротивление двухпартийного и надпартийного истеблишмента, отметил ранее в своей публикации для ИА Регнум обозреватель Пётр Акопов.