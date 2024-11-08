Махачкала, 8 ноября, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Дагестанского блогера, общественного деятеля и спортивного комментатора Рамазана Рабаданова, задержанного 6 ноября в Махачкале, подозревают в незаконном обороте оружия и боеприпасов. Об этом было объявлено 8 ноября в ходе судебного заседания.

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В Ленинском районном суде Махачкалы рассматривается вопрос об избрании меры пресечения. Следствие ходатайствует о помещении Рабаданова под стражу.

Комментатору инкриминируют совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ. Это незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщил корреспондент «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, накануне о задержании Рабаданова сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. По его словам, Рабаданова подставили, подбросив гранату.

Вместе с тем осведомлённый источник информировал, что Рабаданова уличили в активной антироссийской деятельности, в том числе в сотрудничестве с экстремистским Telegram-каналом «Утро Дагестан» и дружбе с радикальными исламистами, объявленными в розыск. Через указанный канал курировали протесты в Дагестане. Рабаданов отправлял его администратору сообщения с призывами «очистить дагестанские земли» и навести порядок в регионе. Комментатору грозит несколько лет лишения свободы.

В Дагестане Рабаданов известен с середины 1990-х годов, тогда он озвучивал турниры бойцовского промоушена Rings, вольную борьбу и собачьи бои, а также голливудские картины и документальные фильмы о дикой природе. После появления в Сети фрагментов, в которых Рабаданов комментировал четвертьфинал чемпионата Европы по футболу 2008 года с участием команд России и Нидерландов, он стал известен на всю страну.