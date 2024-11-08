Москва, 8 ноября, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский решил примерить на себя «маску миротворца» после победы в США избранного президента Дональда Трампа. Об этом заявил глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

По его словам, глава киевского режима просто хочет понравится республиканцу.

«Зеленский уже примеряет на себя одежды миротворца и репетирует перед зеркалом американскую улыбку, стараясь понравиться Трампу», — написал Медведчук в своей авторской колонке на медиаплатформе «Смотрим. ру».

Вместе с тем, по мнению руководителя движения, в миротворчество киевского режима и коллективного Запада уже никто не верит. Медведчук также уточнил, что позиция главы киевского режима никого не волнует.

Глава движения подчеркнул, что Украина сейчас находится на землях, которые исторически были русскими. В связи с этим, по словам Медведчука, мнение о вхождении в Россию следует узнавать не у Запада, а у жителей указанных территорий.

Кроме того, политик предположил, что глава киевского режима будет использовать любые средства, включая просьбы, угрозы или шантаж, чтобы достичь успеха. Медведчук добавил, что, несмотря на эти шаги, у Киева нет шансов.