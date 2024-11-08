Челябинск, 8 ноября, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Группа «Черкизово» начала производство продукции из курицы под брендами «Петелинка» и «Куриное царство» на своих предприятиях в Челябинской области и Башкирии. Теперь ассортимент продуктов от марок компании доступен жителям Урала.

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Так, продукция появилась в крупных розничных сетях Челябинской, Свердловской, Тюменской, Оренбургской областей, а также Башкирии, Татарстана и Ханты-Мансийского автономного округа.

Развитие продаж брендов на Урале стало возможным благодаря началу производства обоих брендов на двух предприятиях Группы «Черкизово» в Челябинской области и в Башкирии, приобретенных в конце 2022 года. Перед этим оба завода были модернизированы, чтобы соответствовать стандартам «Черкизово».