Краснодар, 8 ноября, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Подразделения ВС России заблокировали на купянском направлении две группировки противника общей численностью около 15 тыс. человек, сообщил президент Владимир Путин.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Вскоре может появиться и третий очаг блокирования, сказал глава государства, отвечая на вопросы после своего выступления на пленарной сессии ежегодного XXI заседания Валдайского форума.

«Там два очага блокирования. В одном очаге практически окружение: войска украинские прижаты к водохранилищу, около 10 тысяч группировка заблокирована. В другом, под Купянском, около 5 тысяч в окружении уже находятся. И пытаются навести понтонные переправы для того, чтобы хотя бы частично выковыряться, но наша артиллерия их мгновенно уничтожает», — сообщил президент.

Такое положение ВСУ стало следствием того, что киевский режим принимает политические решения не в интересах своего народа и своего государства, отметил Путин. В частности, обернувшееся огромными жертвами проникновение в Курскую область было следствием приказа, полученного «из-за океана», сказал президент.

Как передавало ИА Регнум, в ходе своего выступления на сессии форума глава государства также отметил, что граница Украины должна проходить в соответствие с суверенными решениями людей, которые проживают на исторических территориях России.

Ранее Россия признавала прежние границы Украины с учётом её нейтралитета, от которого киевский режим затем отказался, напомнил Путин. Москва готова к мирным переговорам, но только на базе Стамбульских договорённостей и реалий, сложившихся на земле, добавил он.