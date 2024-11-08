Москва, 8 ноября, 2024, 11:55 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) обнародовала видео задержания наркокурьеров, которые пытались контрабандой перевезти тонну кокаина через территорию России в ЕС.

Кадр из видео

Операцию по захвату сотрудники ведомства провели в ночное время. На кадрах силовики забегают в пустой ангар на территории Ленинградской области, где стоит специально оборудованная для перевозки наркотиков фура.

«ФСБ! Лежать! На пол», ― скомандовали сотрудники ФСБ двум мужчинам в кузове автомобиля.

Затем свою команду силовик повторил на английском языке.

Наркокурьеры вышли из грузовика с поднятыми руками, на них надели наручники.

Также на кадрах видео показаны сотни расфасованных по 1 кг и упакованных в фирменные обёртки с наклейками латиноамериканского производителя брикетов с наркотиком.

Как передавало ИА Регнум, ранее 8 ноября ФСБ сообщила о задержании членов преступной группы, пытавшихся провезти транзитом через территорию России в страны Евросоюза более тонны латиноамериканского кокаина. Стоимость партии запрещённого вещества на чёрном рынке превышает 3,5 млрд рублей.

В ведомстве рассказали, что в октябре на российско-латвийском участке государственной границы выявили следовавший в РФ грузовой автомобиль, в котором обнаружили пустой высокотехнологичный тайник. За ним установили наблюдение. Это позволило задержать преступников с поличным. Ими оказались двое граждан одной из балканских стран. Они перекладывали в тайник автомобиля 984 брикета с кокаином, намереваясь вывезти их в одно из государств Евросоюза.

Также известно, что иностранцы пытались сбыть 20 кг кокаина в России. При попытке взять товар из тайника в лесополосе Гатчинского района Ленинградской области силовики также задержали гражданина Эстонии и двух россиян. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков.