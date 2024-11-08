Калуга, 8 ноября, 2024, 11:49 — ИА Регнум. Российскому бьюти-блогеру Андрею Петрову пришла повестка в военкомат Калужской области, однако он сейчас проживает не на территории России, сообщил Telegram-канал Mash.

Кадр из видео Андрей Петров

«Справок из больницы, указывающих на его патологии, Петров не передавал, поэтому обязан явиться в военный комиссариат. Правда, сделать этого не сможет — так как давно уехал за границу. Сменил много локаций, сейчас живёт в Аргентине», — говорится в сообщении.

Уточняется, что блогер покинул Россию в 2021 году, а после начала СВО высказался против политики российских властей и осудил боевые действия. Также отмечено, что в августе 2023 года Петрова оштрафовали за ЛГБТ-пропаганду (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским движением и запрещено) на 200 тыс. рублей, а в июле 2024 года ему и вовсе заблокировали российские счета из-за налоговой задолженности более 220 тыс. рублей.

Как передавало ИА Регнум, 7 ноября 2023 года певца и тиктокера Ивана Минаева, известного как Xolidayboy, госпитализировали в Ставрополе после падения в обморок во время концерта. Известно, что в день мероприятия блогер получил повестку в военкомат.

В октябре общественное движение «Ветераны России» обратилось к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову, председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с требованием проверить творчество исполнителя на предмет пропаганды ЛГБТ. Также было отмечено, что исполнитель выражал антивоенные настроения и поддерживал киевский режим.