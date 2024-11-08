Набережные Челны, Татарстан, 8 ноября, 2024, 11:44 — ИА Регнум. Жителя Набережных Челнов задержали по подозрению в сотрудничестве с украинским террористическим формированием, сообщили 8 ноября журналистам в управлении ФСБ России по Татарстану.

РИА Новости/ФСБ РФ

По данным ведомства, 35-летний мужчина с ноября 2023 года контактировал с представителем этого формирования посредством мессенджера. Татарстанец сам предложил помогать террористам в осуществлении диверсий на территории России.

Подозреваемый собирал и передавал группировке информацию о расположении в городе объектов оборонной промышленности и военкоматов. Кроме того, в лесном схроне он спрятал компоненты для изготовления коктейля Молотова.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), идёт следствие.

Мужчина признался в содеянном и заявил, что раскаялся. По его словам, своими действиями он разрушил себе жизнь.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Крыму задержали и поместили под арест местного жителя, передававшего украинской стороне информацию о военных объектах России в Феодосии. По данным ФСБ, 32-летний мужчина передал противнику сведения об объектах и средствах ПВО, расположенных в районе нефтебазы и морского порта. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о государственной измене в форме шпионажа (275 УК РФ).