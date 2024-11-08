Лондон, 8 ноября, 2024, 11:54 — ИА Регнум. Зять избранного президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер не вернётся в Белый дом при новой администрации США, однако может консультировать президента по вопросам политики на Ближнем Востоке, сообщает британское издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

SMG/Global Look Press

«При администрации Трампа Кушнер может заниматься консультированием по вопросам политики на Ближнем Востоке, однако полноценно не вернётся в Белый дом. При этом команда Трампа рассматривает бывшего сотрудника Совета национальной безопасности Викторию Коутс и генерал-майора в отставке Мигеля Корреа для работы с ближневосточными проблемами при возможном участии Кушнера», — говорится в публикации.

Уточняется, что Кушнер играл ключевую роль в переговорах по «Авраамовым соглашениям», в результате которых были установлены дипломатические отношения между Израилем и несколькими арабскими государствами, в том числе ОАЭ, Бахрейном, Суданом и Марокко.

Джаред Кушнер является супругом дочери экс-президента Иванки Трамп. С 2017 по 2021 год он был старшим советником 45-го президента США.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2022 года, когда стало известно о выдвижении Трампа на президентский пост на грядущих выборах, Иванка Трамп заявила, что не пойдёт в политику в случае победы отца. По её словам, приоритетное внимание она уделит воспитанию маленьких детей и личной жизни.

В феврале 2021 года Reuters сообщало, что Кушнер вместе со своим заместителем Ави Берковицем были номинированы на Нобелевскую премию мира за их роль в переговорах о нормализации отношений между Израилем и арабскими странами, известных как «Соглашения Авраама».

А согласно рейтингу крупной израильской газеты Jerusalem Post, составленному в 2021 году, Кушнер занял 21-е место среди самых влиятельных евреев в мире.