СМИ сообщили, что зять Трампа Кушнер не вернётся в администрацию
FT: зять Трампа Кушнер не вернётся в администрацию нового президента США
Лондон, 8 ноября, 2024, 11:54 — ИА Регнум. Зять избранного президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер не вернётся в Белый дом при новой администрации США, однако может консультировать президента по вопросам политики на Ближнем Востоке, сообщает британское издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
«При администрации Трампа Кушнер может заниматься консультированием по вопросам политики на Ближнем Востоке, однако полноценно не вернётся в Белый дом. При этом команда Трампа рассматривает бывшего сотрудника Совета национальной безопасности Викторию Коутс и генерал-майора в отставке Мигеля Корреа для работы с ближневосточными проблемами при возможном участии Кушнера», — говорится в публикации.
Уточняется, что Кушнер играл ключевую роль в переговорах по «Авраамовым соглашениям», в результате которых были установлены дипломатические отношения между Израилем и несколькими арабскими государствами, в том числе ОАЭ, Бахрейном, Суданом и Марокко.
Джаред Кушнер является супругом дочери экс-президента Иванки Трамп. С 2017 по 2021 год он был старшим советником 45-го президента США.
Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2022 года, когда стало известно о выдвижении Трампа на президентский пост на грядущих выборах, Иванка Трамп заявила, что не пойдёт в политику в случае победы отца. По её словам, приоритетное внимание она уделит воспитанию маленьких детей и личной жизни.
В феврале 2021 года Reuters сообщало, что Кушнер вместе со своим заместителем Ави Берковицем были номинированы на Нобелевскую премию мира за их роль в переговорах о нормализации отношений между Израилем и арабскими странами, известных как «Соглашения Авраама».
А согласно рейтингу крупной израильской газеты Jerusalem Post, составленному в 2021 году, Кушнер занял 21-е место среди самых влиятельных евреев в мире.