Краснодар, 8 ноября, 2024, 10:57 — ИА Регнум. Заражение вирусом Коксаки сначала вызывает кашель и насморк, затем сыпь и повышение температуры, рассказала жительница Краснодара, у которой переболели двое детей. Об этом сообщает 8 ноября RT.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Сначала кашель и насморк, затем сыпь на стопах, ладонях, во рту, температура до 38 градусов и рвота по ночам», — так женщина описала проявления заболевания.

По её словам, вирус передаётся между малышами в детском саду. В группе, уточнила она, болеют по меньшей мере три ребёнка.

Вирус Коксаки относится к группе энтеровирусов, давно известных науке, поэтому об эпидемии речи быть не может. Заразиться им можно через бытовые предметы, воду и загрязнённые продукты. Периодически небольшие вспышки возникают по всему миру, в России каждый год болеют 10–12 тыс. человек, отмечают специалисты.

Как сообщало ИА Регнум, педиатр Алексей Егоров объяснил, почему вирус поражает преимущественно детей: у 70% взрослых уже выработались антитела к энтеровирусам, так как они сталкивались с ними в детстве. Зачастую энтеровирусные инфекции протекают бессимптомно или легко, они похожи на простуду или желудочно-кишечное расстройство, добавил врач. При заражениях он рекомендовал симптоматическое лечение и употребление большого количества жидкости комнатной температуры: воды, морса, чая с лимоном.