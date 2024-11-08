Москва, 8 ноября, 2024, 10:49 — ИА Регнум. Информацию о возможных планах Финляндии разместить базу разведывательных дронов Североатлантического альянса (НАТО) на границе с Россией надо проверять, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Spc. Austin Steinborn/Global Look Press

«Надо проверять. Ведь если вы помните заявления, я не помню, по-моему это был президент Финляндии, в момент когда они вступали в НАТО, они говорили о том, что Финляндия не будет у себя размещать никакие элементы военной инфраструктуры вблизи наших границ. Это были официальные заявления, их легко вспомнить», — сказал он в видео опубликованном в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.

Песков уточнил, что базы дронов НАТО это ничто иное как элементы военной инфраструктуры, а значит необходимо следить за ситуацией и проверять обстоятельства.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2023 года Финляндию приняли в НАТО. В декабре того же года власти республики подписали с США соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, Вашингтон получил доступ к 15 финским военным базам.

Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов в феврале 2024 года заявил, что в Финляндии резко изменилась атмосфера дискуссии и растёт уровень русофобии.

Бывший посол Финляндии в России Антти Хелантеря отмечал, что связи Хельсинки и Москвы в будущем придётся выстраивать заново, потому что былых отношений между странами в нынешних условиях больше не будет.