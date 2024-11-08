Вашингтон, 8 ноября, 2024, 10:34 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп поручил своей советнице Сьюзан Уайлс возглавить аппарат Белого дома. Об этом говорится в заявлении республиканца, распространённом его переходной командой.

Кадр из видео Сьюзан Уайлс

Трамп убеждён, что 67-летняя советница поможет ему «сделать Америку снова великой». Политик подчеркнул, что именно её усилиями добился «одной из величайших политических побед» в американской истории. Кроме того, Уайлс помогала ему в ходе кампаний 2016 и 2020 годов.

«Сьюзи сильная, умная, обладает новаторским видением, ей восхищаются и её уважают», — говорится в заявлении.

До Уайлс должность руководителя президентской администрации не занимала ни одна женщина. Этот пост не предполагает частых появлений в публичном поле, но является ключевым с точки зрения ведения дел.

Советницу уважает ближайшее окружение Трампа, она провела «самую дисциплинированную и отлично реализованную» предвыборную кампанию, отмечает Associated Press. По оценке агентства, назначение Уайлс — первое важное решение Трампа, которому предстоит быстро сформировать сплочённую команду.

По мнению писателя Криса Уиппла, автора книги «Привратники» о хитросплетениях и подковёрной борьбе в Белом доме, Уайлс способна говорить Трампу «горькую правду», а это крайне важно при работе с главой государства. Слабая сторона советницы — отсутствие опыта работы в Белом доме, отметил обозреватель.

В 2010 году Уайлс руководила предвыборной кампанией Рика Скотта, занявшего пост губернатора Флориды, а также управляла президентской кампанией экс-губернатора Юты Джона Хантсмана в 2012 году.