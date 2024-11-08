Вашингтон, 8 ноября, 2024, 10:34 — ИА Регнум. В министерстве финансов США приняли решение снять санкции с ряда российских банков, однако с множеством оговорок, сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на финансовых аналитиков.

Valerie Plesch/Global Look Press

«Управление по контролю за иностранными активами минфина США разрешило совершать сделки, связанные с энергетикой, с банком «Открытие», «Зенит», «Санкт-Петербург», Совкомбанком, Сбербанком, ВТБ, Альфа-банком, Внешэкономбанком, Росбанком, Национальным клиринговым центром (НКЦ) и Банком России. Из-под санкций также вывели их «дочек» и подконтрольные структуры (с долей от 50%)», — указано в публикации.

Американские чиновники пояснили, что снятие ограничений произошло лишь в сфере энергетики, речь идёт о добыче, переработке, транспортировке и покупке нефти и нефтепродуктов, природного газа, а также прочих энергоносителей. Также сообщается, что послабления продлятся до 30 апреля.

«Основная цель очевидна: как обычно, подстраховать себя, чтобы избежать перебоев в обеспечении энергоресурсами в зимний период, когда потребление достигает пика. Особенно это актуально в условиях высокой инфляции», — говорится в материале.

Уточняется, что ослабление запретов США для собственной экономической выгоды происходит на фоне постоянного подталкивания Европы к новым санкциям в отношении России.

Как передавало ИА Регнум, выступая на «Валдае» 7 ноября, президент России Владимир Путин заявил, что попытка Запада отправить РФ «в нокаут» и изолировать страну от мировой системы в итоге лишь доказала, что Россия нужна миру. По его словам, количество западных санкций и иных карательных мер в отношении России не имеет аналогов в истории.

Ранее российский лидер неоднократно отмечал, что антироссийские санкции привели к обратному результату. Запад ожидал, что экономика страны развалится, но она, напротив, растёт и развивается, подчёркивал глава государства.