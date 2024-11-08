Москва, 8 ноября, 2024, 10:29 — ИА Регнум. Западные страны предложили российским учёным продолжить работу в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН). Об этом 8 ноября сообщил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Xu Jinquan/Global Look Press

Однако при условии, что они получат международный статус сотрудников Объединённого института ядерных исследований в подмосковной Дубне, уточнил он.

При этом Ковальчук подчеркнул, что по такой схеме страна работать с Западом не будет. Глава исследовательского центра напомнил, что после начала специальной военной операции бывшие партнёры России начали ограничивать участие российских специалистов в совместных проектах и блокировать доступ в ЦЕРН. Теперь им предложили продолжить работу в ЦЕРН с международной аффилиацией.

«Точно нет, категорически по двойным стандартам мы работать не будем. Хотя, очевидно, Запад по-прежнему заинтересован в нашем участии», — процитировало «РИА Новости» главу исследовательского центра.

Как сообщало ИА Регнум, в марте официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье заявил, что Европейская организация по ядерным исследованиям продолжит сотрудничество с российскими учёными, работающими в институтах, не базирующихся в России. При этом он не уточнил, сколько российских учёных смогут продолжить сотрудничество с ЦЕРН и возможно ли в будущем возобновление соглашения с российскими институтами и на каких условиях.

Тогда Европейская организация по ядерным исследованиям сообщила, что в конце ноября текущего года прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с РФ. Марсолье отметил, что организация больше не получает никакого финансирования от России.

С 1 декабря ЦЕРН, являющаяся оператором расположенного в Швейцарии Большого адронного коллайдера (БАК), запретит учёным, связанным с российскими организациями, работать на своих объектах. Их вышлют, если они не перейдут в учреждения за пределами страны. От них также потребуют сдать вид на жительство в Швейцарии.