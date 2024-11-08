Сочи, Краснодарский край, 8 ноября, 2024, 10:23 — ИА Регнум. Граница Украины и России должна определяться в соответствии с суверенным решением жителей Донбасса и Новороссии, которые по итогам референдума воссоединились с РФ. Об этом заявил российский президент Владимир Путин 7 ноября на пленарной сессии «Валдая».

Александр Кряжев/РИА Новости

Он напомнил, что законное решение жителей новых регионов войти в состав РФ защищено международным правом. Глава государства также отметил, что речь идёт о территориях, которые Россия исторически считает своими.

«А если это так, то граница Украины должна проходить в соответствии с суверенными решениями людей, которые проживают на определенных территориях и которые мы называем своими историческими территориями», — сказал Путин.

Вместе с тем глава государства уточнил, что на дальнейшее развитие ситуации будет влиять динамика событий.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года на встрече с членами Общественной палаты Путин заявил, что украинские власти ущемляли права русского населения на подконтрольных территориях и начали его уничтожать, поэтому Россия не могла не встать на защиту жителей Крыма, Донбасса и Новороссии.

Он подчеркнул, что киевский режим приступил к истреблению всего русского на территориях, которые контролировал, а потом начал утверждать, что русские не являются коренным народом на этих землях. Путин добавил, что параллельно этому русское население Донбасса начали истреблять при поощрении Запада.

В сентябре 2024 года президент РФ отметил, что Россия является исторической родиной Донбасса и Новороссии, а Украина намеревалась навсегда оторвать эти регионы от неё. Он поблагодарил жителей новых регионов страны за стойкость и твёрдость духа, их стремление передавать новым поколениям российские духовные ценности, историческую память, традиции и культуру.