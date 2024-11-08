Путин заявил, что не желает возвращения России на путь «до 2022 года»
Сочи, Краснодарский край, 8 ноября, 2024, 10:20 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин заявил, что не хотел бы возвращения России на путь до 2022 года, ведь он был связан со скрытыми попытками Запада подчинить страну своим интересам.
«Это был путь, который был сопряжён со скрытой, завуалированной интервенцией, направленный на подчинение её интересам каких-то других стран», — сказал российский лидер на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Валдайского форума.
Путин уточнил, что у России есть собственный путь, с которого страна «не свернёт». Президент добавил, что РФ не может существовать в подчинённом или полуподчинённом состоянии.
Как передавало ИА Регнум, в ходе этого выступления Путин также заявил, что попытка Запада отправить РФ «в нокаут» и изолировать страну от мировой системы в итоге лишь доказала, что Россия нужна миру. По его словам, количество западных санкций и иных карательных мер в отношении России не имеет аналогов в истории.
24 октября на заключительном заседании саммита БРИКС в формате «БРИКС+/аутрич» в Казани Путин отмечал, что переход к справедливому мироустройству идёт непросто, этому процессу пытаются помешать.
По словам российского лидера, Запад использует нездоровые методы для подрыва стабильности и поощрения межгосударственных распрей. Вместе с этим Путин отметил, что становление многополярного мира тормозят силы, привыкшие доминировать над всем и вся.