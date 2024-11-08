Сочи, Краснодарский край, 8 ноября, 2024, 10:20 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин заявил, что не хотел бы возвращения России на путь до 2022 года, ведь он был связан со скрытыми попытками Запада подчинить страну своим интересам.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

«Это был путь, который был сопряжён со скрытой, завуалированной интервенцией, направленный на подчинение её интересам каких-то других стран», — сказал российский лидер на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Валдайского форума.

Путин уточнил, что у России есть собственный путь, с которого страна «не свернёт». Президент добавил, что РФ не может существовать в подчинённом или полуподчинённом состоянии.

Как передавало ИА Регнум, в ходе этого выступления Путин также заявил, что попытка Запада отправить РФ «в нокаут» и изолировать страну от мировой системы в итоге лишь доказала, что Россия нужна миру. По его словам, количество западных санкций и иных карательных мер в отношении России не имеет аналогов в истории.

24 октября на заключительном заседании саммита БРИКС в формате «БРИКС+/аутрич» в Казани Путин отмечал, что переход к справедливому мироустройству идёт непросто, этому процессу пытаются помешать.

По словам российского лидера, Запад использует нездоровые методы для подрыва стабильности и поощрения межгосударственных распрей. Вместе с этим Путин отметил, что становление многополярного мира тормозят силы, привыкшие доминировать над всем и вся.