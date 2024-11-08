Каракас, 8 ноября, 2024, 10:10 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин обладает «бомбардирским чутьём», как у знаменитого футболиста Криштиану Роналду, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, оценивая саммит БРИКС в Казани.

Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

Он подчеркнул, что исторический саммит, консолидировавший БРИКС, завершился с большим успехом. На нём присутствовали 30 руководителей государств, российский лидер принимал все делегации и проводил двусторонние встречи, участвовал в пленарном заседании, напомнил Мадуро.

«Без сомнения, мы могли бы сказать политическим языком: президент Владимир Путин — звезда международной политики. Он прирождённый бомбардир, как и Криштиану Роналду, у него нюх бомбардира», — сказал Мадуро, выступая в Каракасе на заседании XVIII межправительственной комиссии высокого уровня России и Венесуэлы.

По словам венесуэльского лидера, в новом, изменившемся мире появились неколониальные, негегемонистские сверхдержавы, которые хотят сотрудничать на принципах равенства, уважения и кооперации.

Как сообщало ИА Регнум, саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. Впервые прибывший на встречу группы Мадуро заявил, что объединение БРИКС превратилось в эпицентр нового многополярного мира и геополитики.

Ранее президент Венесуэлы подчёркивал, что Путин — один из лидеров современного мира, который превратил свою страну в новую супердержаву.