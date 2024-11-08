Москва, 8 ноября, 2024, 09:50 — ИА Регнум. В Ленинградской области сотрудники ФСБ задержали членов преступной группы, пытавшихся провезти в страны Евросоюза более тонны кокаина. Об этом 8 ноября сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

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«Пресечён канал поставки латиноамериканского кокаина в государства Европейского союза транзитом через территорию России», ― говорится в сообщении ведомства.

В ФСБ уточнили, что перевезти наркотик контрабандой пытались граждане балканских государств, Эстонии и России. Стоимость партии запрещённого вещества на чёрном рынке превышает 3,5 млрд рублей.

В октябре на российско-латвийском участке государственной границы выявили следовавший в РФ грузовой автомобиль, в котором обнаружили пустой высокотехнологичный тайник. За ним установили наблюдение. Это позволило задержать преступников с поличным. Ими оказались двое граждан одной из балканских стран. Они перекладывали в тайник автомобиля 984 брикета с кокаином, намереваясь вывезти их в одно из государств Евросоюза.

Также сотрудники ФСБ установили, что за несколько часов до задержания иностранцы пытались сбыть 20 кг кокаина в России. Наркотик они прятали в тайник в лесополосе Гатчинского района Ленинградской области. При попытке взять товар из тайника задержали гражданина Эстонии и двух россиян.

В отношении пятерых задержанных возбудили уголовные дела по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ о незаконном обороте наркотиков.

Как сообщало ИА Регнум, 28 октября в Россию из Польши попытались ввезти наркотики под видом стирального порошка. Стоимость запрещённых веществ на чёрном рынке оценивается в 24 млн рублей. Машину с водителем и двумя пассажирами таможенники остановили в пункте пропуска Мамоново-2. При досмотре автомобиля обнаружили четыре картонные упаковки с моющим средством, внутри которых были уложены полимерные пакеты с белым и коричневым веществами. Экспертиза показала, что в пакетах находится 5,5 кг гашиша и 11 кг синтетических наркотиков катинонов.

По факту контрабанды наркотических средств в особо крупном размере возбудили уголовное дело. Санкция по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от 15 лет до пожизненного заключения.

19 сентября сотрудники Московской таможни и главного управления по борьбе с контрабандой Федеральной таможенной службы РФ выявили и ликвидировали подпольную нарколабораторию в подмосковной деревне Алферово. По данным следствия, её организатор получал средства с Украины.