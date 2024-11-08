Москва, 8 ноября, 2024, 09:47 — ИА Регнум. Совет директоров группы «ФосАгро» одобрил ход реализации ключевых инвестиционных проектов и принял решение об увеличении суммы инвестиций по итогам 2024 года до рекордных 75 млрд рублей.

Петр Ковалев/ТАСС

Как сообщил в своём докладе генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников, на всех производственных комплексах группы продолжается работа в рамках стратегии развития до 2025 года. В качестве примера он привел химические производства в Череповце и Волхове, где до конца года переработка апатитового концентрата суммарно увеличится почти на 400 тыс. тонн. В Балакове идёт третий этап развития производственного комплекса с созданием гибкой схемы выпуска удобрений. После его завершения производство здесь достигнет 3,5 млн тонн удобрений.

«Продолжается развитие рудно-сырьевой базы в Кировске, — отметил Михаил Рыбников. — В марте 2024 года состоялся ввод в эксплуатацию добычного горизонта +10 метров Кировского рудника. В конце текущего года планируем начать отработку подземным способом участка Гакман Юкспорского месторождения Кировского рудника. Активно ведется строительство нового рудника для разработки месторождения Плато Расвумчорр. Суммарный объем капитальных вложений в реализацию данного инвестиционного проекта составит около 38 млрд рублей. На развитие Восточного рудника до 2035 года планируется направить свыше 33 млрд рублей».

Председатель совета директоров ПАО «ФосАгро» Виктор Черепов подчеркнул, что, реализуя масштабные инвестпроекты, компания выполняет все социальные обязательства, расширяет благотворительные проекты. Так в 2022–2023 годах на эти цели направлено суммарно более 25 млрд рублей. «Наш приоритет — забота о сотрудниках и всех жителях регионов присутствия. «ФосАгро» обеспечивает достойный уровень оплаты труда. В 2021–2023 гг. средняя заработная плата сотрудников компании выросла на 60%, а в феврале 2024 года зарплаты были проиндексированы ещё на 15%», — сказал Виктор Черепов.

Он также отметил, что за десять лет на развитие собственной образовательной модели «Школа — колледж/вуз — предприятие» компания направила более 11,5 млрд рублей. На предприятиях группы уже трудоустроены порядка трех тысяч выпускников корпоративной образовательной системы. В этом году «ФосАгро» в партнерстве с Мурманским арктическим университетом начала реализацию амбициозного проекта — создания в Апатитах передовой в масштабах страны высшей школы подготовки горных инженеров. Вложения в развитие вуза оцениваются в три миллиарда рублей.

«Достижения «ФосАгро» в области социальной ответственности были признаны деловым сообществом. В октябре компания возглавила обновлённый рэнкинг компаний с лучшими корпоративными практиками в области ESG, составленный независимым агентством RAEX. «ФосАгро» также стала первым обладателем высшего рейтинга RAEX — ААА. Традиционная приверженность принципам ответственного ведения бизнеса и впредь останется для нас безусловным приоритетом», — подчеркнул Виктор Черепов.