Белгород, 8 ноября, 2024, 09:41 — ИА Регнум. В добровольческий отряд Министерства обороны «Барс-Белгород» вступили три женщины. Об этом 8 ноября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Максим Блинов/РИА Новости

Он уточнил, что добровольцы подписали контракт 7 ноября. При этом желание пополнить ряды добровольческого подразделения изъявили ещё пять женщин. Они сдают документы в военные комиссариаты, добавил губернатор.

«Я очень благодарен всем тем, кто принимает решение взять оружие в руки и встать на защиту родной земли. Потому что по-другому и не должно быть. Мы все гордимся теми, кто сейчас в «Барсе» с оружием в руках защищает нашу страну», — отметил в Telegram-канале Гладков.

Как передавало ИА Регнум, в середине сентября в Минобороны сообщили, что в Белгородской области продолжают вести подготовку формирования нового добровольческого отряда «Барс-Белгород». Бойцы выполняли стрельбы из различного вооружения, отрабатывали действия в составе подразделений в условиях боевой обстановки.

В ряды отряда «Барс-Белгород» 1 октября вступил депутат областной думы от Валуйского округа Белгородской области Сергей Попов.Ранее он стал одним из первых членов территориальной обороны в своём городском округе. С ним поддержку жителям оказывал и его сын. Когда было принято решение о создании отряда «Барс-Белгород», Попов тоже не сомневался в своём выборе.

В Крыму отряды «Барс» формируются в прибрежных городах по инициативе главы полуострова Сергея Аксёнова для противодействия проникновению в Крым диверсантов. 7 ноября в состав добровольческого подразделения вступил певец Александр Фадеев, выступающий под псевдонимом Данко.

24 октября добровольческий отряд «Барс-Курск» усилил воинскую группировку в Курской области.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции выполняют более 30 добровольческих отрядов и формирований.