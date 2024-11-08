Берлин, 8 ноября, 2024, 08:37 — ИА Регнум. В бундестаге призвали подсчитать, как дорого обошёлся немецким налогоплательщикам визит главы киевского режима Владимира Зеленского в Германию. С таким запросом обратилась в правительство член бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Рене Бохманн.

IMAGO/Stefan Zeitz/Global Look Press

«Может ли кабмин подсчитать сумму в евро, которую потеряли немецкие налогоплательщики в результате государственного визита Зеленского 11 октября 2024 года из-за мер безопасности и массовых сбоев всех видов общественного транспорта, поездов <…> и заторов из-за перекрытия дорог», ― процитировала Lenta.ru текст запроса парламентария.

В правительстве ответ на запрос предоставить отказались. Статс-секретарь МИД Германии Сюзанна Бауманн пояснила, что затраты по этому вопросу «не поддаются количественной оценке».

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский посетил Германию с визитом 11 октября. На встрече с главой киевского режима канцлер ФРГ заявил, что Германия передала Украине обещанный пакет военной помощи стоимостью 600 млн евро. В пакет среди прочего вошли ЗРК Iris-T SLM, БМП, танки, самоходные гаубицы, боеприпасы и дроны. К концу 2024 года ФРГ планирует предоставить помощь Украине ещё на 1,4 млрд евро при поддержке Бельгии, Дании и Норвегии, заверил глава немецкого правительства.

Газета Bild 12 октября сообщила, что Зеленский во время встречи с Шольцем в Берлине выставил два требования, которые были проигнорированы. Речь идёт о требовании разрешить удары вглубь России ракетами Taurus и одобрить ускоренный приём Украины в НАТО. Все просьбы Зеленского «остались без внимания в Берлине». Шольц не отказал, но и положительного ответа не дал.