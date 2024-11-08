Брянск, 8 ноября, 2024, 06:56 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией Брянской области украинский беспилотник. Об этом утром 8 ноября сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БПЛА самолётного типа», — написал глава области в Telegram-канале.

Он отметил, что пострадавших и разрушений на земле нет. В настоящий момент на месте работают оперативные и экстренные службы.

Как передавало ИА Регнум, ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что часть обломков уничтоженного беспилотника ВСУ упала в промышленной зоне Заводского района Саратова. По информации Бусаргина, пострадавших при падении обломков нет. Перед этим в регионе была объявлена угроза атаки БПЛА.