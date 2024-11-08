Токио, 8 ноября, 2024, 06:53 — ИА Регнум. Застрявший из-за неисправности круизный лайнер с россиянами на борту взял курс из японского порта Йокогамы в Шанхай. Об этом 8 ноября сообщили «Известия» со ссылкой на одного из туристов.

(сс) Casey Horner Круизный лайнер

Отдыхающий уточнил, что корабль вышел из порта в 05:30 мск (11:30 по местному времени).

Из-за поломки судно американской компании Royal Caribbean стояло в порту Йокогамы. В Китае лайнер ожидали 9 ноября.

Как сообщало ИА Регнум, 7 ноября в Ассоциации туроператоров РФ уточнили, что застрявшие на круизном лайнере в Японии россияне не могли сойти с него из-за отсутствия виз.

От 500 до 600 российских туристов находились на борту лайнера Spectrum of the Seas, который не мог покинуть японский порт Йокогама из-за неисправности. По данным пассажиров, у корабля отказали два двигателя. Остальные системы работали без сбоев.

Компания-судовладелец решила задобрить недовольных остановкой корабля клиентов и сделала бесплатными все алкогольные напитки. Многие туристы из-за задержки лишились своих авиабилетов. Они не успели попасть на рейсы, забронированные на 9 и 10 ноября. Перевозчик пообещал вернуть деньги за круиз и частично компенсировать расходы.