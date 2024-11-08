Мариуполь, ДНР, 8 ноября, 2024, 05:40 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ обнаружили принадлежащий украинским диверсантам тайник с оружием. Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба УФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР).

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«В результате оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике выявлен вражеский схрон со взрывными устройствами, заготовленный украинскими националистами при отступлении из Мариуполя для последующего совершения диверсионно-террористических актов на территории республики», — сказано в сообщении ведомства.

По данным ФСБ, сотрудниками спецслужбы было изъято 28 выстрелов осколочного гранатомёта (ВОГ), 16 выстрелов к ручным гранатомётам, семь ручных гранат, две мины и 360 патронов к стрелковому оружию.

В ведомстве уточнили, что найденные боеприпасы и взрывные устройства были уничтожены на полигоне взрывотехниками международного противоминного центра Вооружённых сил России.

Уточняется, что в настоящий момент сотрудники ФСБ по ДНР проводят дополнительные проверочные мероприятия для установления всех причастных к подготовке схрона.

Как передавало ИА Регнум, 22 октября ФСБ сообщила о задержании жительницы Горловки в ДНР по подозрению в шпионаже в пользу Украины. По версии следствия, женщина собирала информацию о местах дислокации российских военных подразделений и передавала собранные данные для нанесения удара ВСУ.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье о шпионаже.

11 октября в Феодосии задержали гражданина России, спонсировавшего украинские войска и передававшего в Киев данные об объектах и вооружении Черноморского флота РФ. Против него следственный отдел ФСБ возбудил уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Госизмена»).

Силовики 18 октября задержали девушку 2001 года рождения. Против украинки, проживающей в Херсонской области, возбудили уголовное дело по ст. 276 УК России («Шпионаж»). По решению суда её арестовали. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы, уточнили в ФСБ.