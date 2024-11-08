Сочи, Краснодарский край, 8 ноября, 2024, 04:38 — ИА Регнум. Поздравление президентом РФ Владимиром Путиным избранного президента США Дональда Трампа с победой на прошедших выборах можно считать официальным. Об этом 7 ноября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

«Всё, что говорит президент, это официально», — сказал представитель Кремля журналистам.

По словам Пескова, пока неизвестно, когда и по каким вопросам может состояться телефонный разговор между Путиным и Трампом.

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