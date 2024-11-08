Саратов, 8 ноября, 2024, 04:01 — ИА Регнум. Угроза атаки беспилотников объявлена в Саратовской области. Об этом 8 ноября сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«От Министерства обороны ранее поступила информация об угрозе БПЛА. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — написал Бусаргин в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 7 ноября силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили 14 украинских беспилотников над Воронежской областью и ещё один — над Белгородской.

Утром 7 ноября российские силы ПВО уничтожили ещё два украинских беспилотника над Воронежской областью.

По информации губернатора Воронежской области Александра Гусева, силы ПВО перехватили более чем десяти беспилотников над тремя районами области. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, отметил он.