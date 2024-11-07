Трамп определился с кандидатурой на пост главы аппарата своей администрации
Трамп назначит советницу Сьюзан Уайлс на пост главы своей администрации
Вашингтон, 8 ноября, 2024, 02:49 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональда Трампа выбрал свою советницу Сьюзан Уайлс в качестве основной кандидатуры на пост главы аппарата Белого дома при его администрации. Об этом говорится в соответствующем заявлении политика.
«Сьюзи Уайлс только что помогла мне добиться одной из величайших политических побед в истории Америки, она также была частью моих успешных кампаний 2016 и 2020 годов», — сказано в заявлении.
По мнению избранного президента США, Уайлс является сильной и умной, а также обладает новаторским видением. Помимо этого, Уайлс станет первой женщиной в истории США, которая возглавит аппарат Белого дома, указал Трамп.
По его словам, Уайлс сможет помочь в его стремлениях «сделать Америку снова великой».
Как передавало ИА Регнум, 6 ноября Трамп объявил о своей победе на выборах. Кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис позвонила Трампу и признала своё поражение. Кроме того, в выступлении перед своими сторонниками она заявила, что передача власти будет мирной.
Харрис кроме того отметила, что продолжит политическую борьбу. Байден, в свою очередь, также позвонил Трампу, поздравил его с победой и пригласил в Белый дом, чтобы обсудить передачу власти.
В свою очередь действующий президент США Джозеф Байден пообещал мирно передать Трампу полномочия президента США.