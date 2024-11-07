Будапешт, 8 ноября, 2024, 02:49 — ИА Регнум. Украина и Венгрия не заключили двустороннее соглашение о безопасности. Об этом 7 ноября заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

На пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Будапеште Зеленский отметил важность поддержки Венгрией вступления Украины в ЕС и НАТО.

«Так как этого нет, документ не подписан. На этом точка», — добавил он.

Зеленский впервые с 2022 года прибыл с визитом в Венгрию. Он планировал провести несколько встреч.

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября глава киевского режима подчёркивал, что Украина и Венгрия разрабатывают двусторонний документ, в котором Киев хотел зафиксировать обещание Будапешта не блокировать приглашение в НАТО. По мнению Зеленского, соглашение позволит «убрать недоразумения» или «ответить на вызовы современности, прошлого и будущего», а также не поднимать больше вопрос венгерских нацменьшинств на Украине.

По данным издания Politico, семь стран — членов НАТО выступают против вступления Украины в Североатлантический альянс. Во главе списка находятся США и Германия, которые являются крупнейшими сторонниками Украины. По мнению авторов публикации, Вашингтон и Берлин опасаются, что принятие такого решения втянет НАТО в прямой конфликт с Россией. При этом в будущем США и Германия не исключают возможного вступления Киева в альянс.