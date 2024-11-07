Сочи, Краснодарский край, 8 ноября, 2024, 02:19 — ИА Регнум. В данный момент формируется новое мироустройство, которое не будет похожим на то, что было раньше. Об этом заявил президент России Владимир Путин 7 ноября на пленарной сессии ежегодного XXI заседания Валдайского форума.

ИА Регнум Владимир Путин

«Эти два десятилетия не просто были насыщены важнейшими, а сейчас драматическими событиями поистине исторического масштаба. На наших глазах формируется совершенно новое мировое устройство, не похожее на то, что мы знаем из прошлого», — сказал российский лидер.

Президент России отметил, что предстоящее двадцатилетие будет тяжелее, чем прошедшее.

Как передавало ИА Регнум, 24 октября на заключительном заседании саммита БРИКС в формате «БРИКС+/аутрич» в Казани Путин отмечал, что переход к справедливому мироустройству идёт непросто, этому процессу пытаются помешать.По словам российского лидера, Запад использует нездоровые методы для подрыва стабильности и поощрения межгосударственных распрей. Вместе с этим Путин отметил, что становление многополярного мира тормозят силы, привыкшие доминировать над всем и вся.

6 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переход к многополярному миру будет долгим и мучительным по причине того, что гегемоны не хотят отказываться от своей роли.