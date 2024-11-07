Варшава, 8 ноября, 2024, 01:01 — ИА Регнум. Варшава не станет самостоятельно отправлять польских военнослужащих на Украину даже в после окончания конфликта с Россией. Пойти на это представляется возможным только при единогласном решении стран-членов НАТО, заявил глава минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

U.S. Army Europe Польские военные

«Если НАТО примет решение как единое целое, то Польша, как часть альянса, будет следовать ему, а самостоятельно — нет», — подчеркнул министр в эфире радиостанции RMF24.

Также Косиняк-Камыш назвал спекуляцией пункт плана главы киевского режима Владимира Зеленского о замене части американского контингента в Европе украинскими военнослужащими. По словам главы минобороны Польши, такого предложения ещё нет на столе переговоров.

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября депутат Госдумы от Республики Крым, член думского комитета по безопасности Михаил Шеремет отмечал, что возможность вовлечения Польши в украинский конфликт обернётся для республики опасными и плачевными последствиями. «Горячие головы» в США не могут успокоиться из-за величия России, поэтому они ради попыток её ослабления готовы жертвовать не только украинским, но и польским народом, прикрывая свои намерения «призрачными» принципами защиты демократии, добавил парламентарий. Шеремет напомнил пытающимся с помощью насилия решить свои геополитические вопросы странам о наличии у России на вооружении ядерной триады, которая стоит на защите безопасности и суверенитета страны