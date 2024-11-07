Краснодар, 7 ноября, 2024, 23:30 — ИА Регнум. Без нейтралитета Украины трудно представить наличие каких-то добрососедских отношений с Россией. Об этом 7 ноября заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ежегодного XXI заседания Валдайского форума.

РИА Новости/Кристина Кормилицына

«Украина тогда будет постоянно использоваться в качестве инструмента в чужих руках. Базовых условий для нормализации отношений не будет. Ситуация будет развиваться по непредсказуемому сценарию», — отметил Путин на соответствующий вопрос участников пленарной сессии клуба.

Глава государства подчеркнул, что Россия настроена на создание условий для долгосрочного урегулирования ситуации на Украине.

По словам Путина, в своё время Россия признавала границы Украины с учётом её нейтрального статуса, однако эти договоренности были нарушены. Теперь новые границы Украины будут зависеть от происходящих событий и мнения граждан исторических территорий России, подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 25 октября президент России отмечал, что Москва согласна пойти на разумные компромиссы, но исход должен учитывать ситуацию на поле боя, а также быть в пользу российской стороны. Никаких разменов по этому поводу не будет, заявил Путин. Также он напомнил, что киевский режим уже дважды инициировал переговоры, а потом отказывался от рассмотрения своих же мирных инициатив. РФ при этом никогда не отказывалась от возможных переговоров, добавил Путин.