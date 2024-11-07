Сочи, Краснодарский край, 7 ноября, 2024, 23:20 — ИА Регнум. Россия всегда признавала границы Украины в рамках договорённостей после распада СССР, согласно которым Украина признавалась нейтральным государством. Об этом заявил президент России Владимир Путин 7 ноября на пленарной сессии ежегодного XXI заседания Валдайского форума.

РИА Новости/Кристина Кормилицына

«Обращаю ваше внимание на то, что в декларации о независимости Украины, и Россия это поддержала, значится, что Украина является нейтральным государством… и на этой базе мы признавали и границы», — сказал российский лидер.

Несмотря на это, руководство Украины изменило конституцию страны, в которой указывалось о стремлении вступить в Североатлантический альянс (НАТО) и Евросоюз, однако таких договорённостей с Россией не было, отметил глава государства.

Путин добавил, что РФ понимает и поддерживает на Украине тех людей, которые не согласились с государственным переворотом в феврале 2014 года.

Вместе с этим российский лидер обратил внимание на то, что, согласно уставу ООН, каждый народ имеет право на самоопределение. Следовательно, указал Путин, этим правом обладают жители Крыма и Донбасса.

«Мы не начинали никакой ни интервенции, ни агрессии, а мы пытаемся прекратить её», — добавил Путин.

Президент РФ подчеркнул, что трудно представить поддержание добрососедских отношений с Россией со стороны Украины в случае отсутствия её нейтралитета.