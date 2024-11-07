Краснодар, 7 ноября, 2024, 23:13 — ИА Регнум. О ночёвке в доме бывшего президента США Джорджа Буша-младшего на его ранчо в Техасе вспомнил президент России Владимир Путин. Об этом 7 ноября зашла речь на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Джорджем Бушем-младшим в Братиславе

«Я ночевал у него (у Джорджа Буша-младшего. — Прим. ред.) дома, на ранчо в Техасе. Я встречался неоднократно с его родителями. И у них дома, и они приезжали ко мне», — уточнил Путин.

Также российский лидер назвал враньём высказывания об интеллекте Буша — младшего. По словам Путина, экс-президент США ничем не уступает любому из сидящих в зале, как бы его ни представляли в качестве какого-то человека с низким IQ.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин назвал интересными людьми всех президентов США, с которыми ему пришлось работать. Говоря о политике американских лидеров в отношении России, глава государства заявил, что считает, что они пытались проводить политику «скрытой интервенции» против РФ. Также президент назвал острой внутриполитическую борьбу в США, отметив, что в ней используются нелицеприятные инструменты, «далёкие от показателя политической культуры».