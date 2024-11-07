Сочи, Краснодарский край, 7 ноября, 2024, 22:56 — ИА Регнум. Возможность мужчинам участвовать в женских соревнованиях убивает женских спорт, заявил президент России Владимир Путин 7 ноября на пленарной сессии ежегодного XXI заседания Валдайского форума.

Global Look Press/Oscar J Barroso/Keystone Press Agency

«Возможность мужчинам выступать в женских видах спорта — это убивает просто женский спорт, если уж, извините, я затронул эту тему. На мой взгляд, некоторые виды спорта женскими не являются. Я прошу прощения у женщин, скажут, что я не прав. Но если уж женщина участвует в этих видах там штанга, бокс, я не знаю, борьба, пускай женщины между собой соревнуются», — сказал Путин.

Российский лидер также предложил объявившим себя женщинами мужчинам участвовать в соревнованиях между собой, а не с женщинами.

Как передавало ИА Регнум, Международный олимпийский комитет МОК одобрил участие боксёров Иманы Хелиф из Алжира и Линь Юйтинь из Тайваня, которые после провала гендерного теста были дисквалифицированы на чемпионате мира 2023 года, к участию в женских соревнованиях на Олимпийских играх в Париже.

У Хелиф, которая выиграла золото Олимпиады‑2024 в боксе, отсутствуют матка и яичники. Об этом говорится в медицинском отчёте боксёрши-трансгендера Уточняется, что, по результатам МРТ-исследований, выявили, что у Хелиф вместо матки и яичников в паховом канале были обнаружены гонады (семенники), а также подтвердилось наличие микропениса.

5 ноября чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что если у Хелиф не заберут золото на олимпиаде, то такие случаи в спорте приобретут массовый характер.

6 ноября стало известно, что МОК не будет комментировать сообщения СМИ по неподтверждённым документам, в которых указано, что алжирская боксёрша Иман Хелиф является мужчиной.