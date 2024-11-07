Сочи, Краснодарский край, 7 ноября, 2024, 22:48 — ИА Регнум. Сцены на открытии Олимпиады в Париже были оскорбительными для миллионов верующих христиан, заявил 7 ноября президент России Владимир Путин.

Xinhua/ABACA/TASS

Оскорбляющие чувства верующих люди «не видят краёв», сказал глава государства в ходе выступления на пленарной сессии ежегодного XXI заседания Валдайского форума.

«Безусловно, это было оскорбительно для миллионов верующих христиан. Зачем нужно оскорблять кого бы то ни было, их религиозные чувства? Те, кто это делал, говорили, что не собирались оскорблять никого. Свобода одного человека или общества заканчивается там, где начинается свобода другого. Люди не чувствуют границ, не видят краёв», — заявил глава государства.

Россия будет защищать свои ценности всеми доступными средствами, добавил Путин.

Как передавало ИА Регнум, открытие летней Олимпиады 2024 года в Париже вызвало широкий резонанс по всему миру. Самый громкий скандал разгорелся из-за пародии на знаменитую картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», на которой описан библейский сюжет последней трапезы Иисуса Христа с апостолами. Основные действующие лица, изображённые да Винчи, в Париже были представлены «бородатыми женщинами» и другими представителями гей-сообщества (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что церемония открытия Олимпиады показала: Франция продолжает крестовый поход против самой себя, превратившись из «христианнейшей» нации в антихристианское государство.

Раскритиковали Францию и западные деятели. В частности, американский миллиардер Илон Маск эту сцену назвал вопиющим неуважением к христианам, а Дональд Трамп — позором.

Возмутились и мировые лидеры, которые исповедуют ислам. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с папой Римским Франциском указал, что произошедшее на ОИ оскорбляет не только христиан, но и мусульман, и приверженцам обеих религий следует сообща бороться с подобными явлениями.