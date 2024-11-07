Сочи, Краснодарский край, 7 ноября, 2024, 22:09 — ИА Регнум. США и их сателлиты ставят цель нанести РФ стратегическое положение и хотят если не уничтожить Россию, то свести её до ничтожной роли, заявил 7 ноября президент Владимир Путин.

Министерство обороны Российской Федерации

«Не открою секрета, все хорошо знают, что Соединённые Штаты и их, извините за это слово, сателлиты, ставят перед собой цель нанести России стратегическое поражение. Что такое «добиться стратегического поражения» страны? Если не уничтожить эту страну, то свести её до ничтожной роли», — сказал Путин в ходе выступления на пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

НАТО из политического альянса превратилась в военный и готовится нанести России стратегическое поражение, при этом руководители США заявляют, что хотят вести с РФ диалог по стратегической стабильности, отметил президент.

Как передавало ИА Регнум, также в ходе своего выступление Путин назвал НАТО анахронизмом, отметив, что это единственный в мире блок, спаянный «обязаловкой», жёсткими идеологическими догмами и клише.

НАТО, не прекращая экспансии на восток Европы, пытается распространить свои подходы и на другие пространства земного шара, тем самым нарушая собственные уставные документы, отметил президент.

Расширение НАТО на восток начинает выглядеть как ползучая интервенция, направленная на разрушение России, заявил также Путин. Руководители стран военного блока «плевать хотели» на мнение и озабоченности РФ, сказал глава государства.