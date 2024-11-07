Сочи, Краснодарский край, 7 ноября, 2024, 22:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал интересными людьми всех президентов США, с которыми ему пришлось работать.

Алексей Дитякин/ТАСС

«Вы знаете, ведь вообще они все — интересные люди. Трудно себе представить человека, который оказался бы на вершине власти в одной из ведущих стран мира и был бы абсолютно каким-то ничтожным или глупым, неинтересным человеком», — рассказал российский лидер 7 ноября на пленарной сессии ежегодного XXI заседания Валдайского форума.

Вспоминая 43-го президента США Джорджа Буша младшего, российский лидер отметил, что нападки на его интеллект является враньём.

«Помните, на Буша сколько было нападок всяких — и он такой не грамотный, не интеллигентный, не знающий. Вранье всё это», — сказал Путин.

Говоря о политике американских лидеров в отношении России, Путин заявил, что считает, что они пытались проводить политику «скрытой интервенции» против РФ.

«Я считаю, что с точки зрения отношения к России, политики на российском направлении многие из них, практически все, я же говорил, всё, что делалось в конечном итоге, в совокупности смотрелось как интервенция такая скрытая», — подчеркнул Путин.

Вместе с этим президент назвал острой внутриполитическую борьбу в США, отметив, что в ней используются нелицеприятные инструменты, «далёкие от показателя политической культуры».

Как передавало ИА Регнум, Россия будет работать с новой администрацией США, жёстко отстаивая свои национальные интересы, заявили ранее в МИД РФ, комментируя итоги американских выборов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Москва будет судить о новом президенте США по его поступкам, поскольку они могут расходиться со словами.