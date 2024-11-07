Путин прокомментировал покушение на Трампа
Путин, комментируя покушение на Трампа, назвал того мужественным человеком
Сочи, Краснодарский край, 7 ноября, 2024, 21:51 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп — мужественный человек, его поведение в момент покушения произвело впечатление, заявил президент России Владимир Путин 7 ноября на пленарной сессии ежегодного XXI заседания Валдайского форума.
«Во-первых, я могу вам сказать, его поведение в момент покушения на его жизнь, я не знаю, но на меня произвело это впечатление. Он мужественным человеком оказался. И дело не только в поднятой руке и в призыве бороться за их общие идеалы», — сказал Путин.
Как отметил российский лидер, Трамп оказался в экстраординарных условиях и проявил себя очень мужественно.
Как передавало ИА Регнум, 13 июля в Трампа стреляли на предвыборном митинге в округе Батлер (штат Пенсильвания). Тогда он получил лёгкое ранение в ухо. Второе покушение на политика было совершено 15 сентября, когда он играл в гольф в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). ФБР задержало подозреваемогоРайана Уэсли Рута. В результате инцидента Трамп не пострадал.