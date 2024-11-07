Сочи, Краснодарский край, 7 ноября, 2024, 21:39 — ИА Регнум. Расширение НАТО на восток начинает выглядеть как ползучая интервенция, направленная на разрушение России, заявил 7 ноября президент Владимир Путин.

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Руководители стран военного блока «плевать хотели» на мнение и озабоченности России, сказал Путин в ходе выступления на пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Обещали, что не будут, и всё делают, всё делают и делают. И это, знаете, в конце концов, для нас и на Кавказе, и эта система противоракетной обороны, ну, всё, по любому ключевому вопросу, просто плевать хотели на наше мнение», — заявил глава государства.

Ползучая интервенция НАТО ставит своей целью принижение, если не разрушение России изнутри или извне, отметил президент.

Как передавало ИА Регнум, также в ходе своего выступление Путин назвал НАТО анахронизмом, отметив, что это единственный в мире блок, спаянный «обязаловкой», жёсткими идеологическими догмами и клише.

НАТО, не прекращая экспансии на восток Европы, пытается распространить свои подходы и на другие пространства земного шара, тем самым нарушая собственные уставные документы, отметил президент.