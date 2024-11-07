Сочи, Краснодарский край, 7 ноября, 2024, 21:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 7 ноября рассказал, как он пользуется интернетом.

РИА Новости/Павел Быркин

В ходе выступления Путина на пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» модератор заседания Фёдор Лукьянов спросил главу государства, пользуется ли он сам интернетом.

«Знаете, очень примитивным образом. Так, иногда нажимаю несколько кнопок, чтобы кое-что посмотреть», — ответил президент.

Лукьянов уточнил, «нашими» ли (российскими) поисковыми системами пользуется глава государства.

«Вашими, вашими», — в шутку ответил Путин, вызвав смех в зале.

Как передавало ИА Регнум, в ходе своего выступления президент также заявил: нужно стремиться к тому, чтобы использование интернета основывалось на суверенных алгоритмах. Интернет должен подчиняться внутреннему законодательству стран, сказал Путин. Обмен информацией через интернет должен быть свободным, но общество должно иметь возможность оградить себя от деструктивного влияния, добавил глава государства.