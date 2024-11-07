Сочи, Краснодарский край, 7 ноября, 2024, 20:59 — ИА Регнум. Искусственный интеллект (ИИ) стал важнейшим инструментом развития, который может помочь решить проблему дефицита рабочих. Об этом заявил 7 ноября на юбилейном Международном дискуссионном клубе «Валдай» президент России Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Валентин Егоршин

Российский лидер отметил, что существуют споры по поводу возможностей и угроз указанной технологии. Он напомнил, что такой подход применим к ядерному оружию, которое также несёт большие риски для человечества.

«В то же время есть и ядерное оружие, это большие угрозы создаёт для человечества», — сказал глава государства.

Президент указал, что, с учётом большого дефицита кадров при минимальной безработице в 2,4%, в будущем РФ видит решение этих проблем и проблем в сфере экономики на пути развития современных технологий, из которых использование ИИ — одно из главнейших, важнейших направлений.