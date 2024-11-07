Москва, 7 ноября, 2024, 20:16 — ИА Регнум. Противоречия любой эпохи рано или поздно завершаются выстраиванием новой архитектуры, главное — постараться не повторить ошибок прошлого, заявил 7 ноября президент России Владимир Путин.

Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

В формирующемся сейчас многополярном мире не должно быть проигравших стран и народов, никто не должен чувствовать себя ущемлённым и униженным, сказал глава государства в ходе выступления на пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

«В формирующемся многополярном мире не должно быть проигравших стран и народов, никто не должен чувствовать себя ущемлённым и униженным. Только тогда мы сможем обеспечить действительно долгосрочные условия для всеобщего справедливого и безопасного развития», — заявил Путин.