Москва, 7 ноября, 2024, 19:42 — ИА Регнум. Следственный комитет России окончил следственные действия по уголовному делу, в котором фигурируют бывшие сотрудники силовых органов, обвиняемые в похищении и убийствах людей в составе банды с 1998 по 2023 год. Об этом сказано в судебных документах.

Иван Шилов ИА REGNUM

В материалах отмечается, что обвиняемых уже уведомили по указанному поводу. Они приступили к ознакомлению с уголовным делом и вещественными доказательствами. Дело состоит из более чем 80 томов.

В документах также говорится, что фигурантами расследования стали 14 человек. Уголовное дело в отношении 11 обвиняемых было выделено в отдельное производство.

Причастность каждого из них к преступлениям подтверждают как показания свидетелей, так и результаты допроса самих фигурантов.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре официальный представитель МВД Ирина Волк проинформировала, что по делу о банде киллеров, которая похищала и убивала людей с 1998 года, были задержаны действующие и бывшие сотрудники силовых органов. Им инкриминировали более 30 серьёзных преступлений, в том числе убийство советника министра путей сообщения России в 2002 году.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн написал, что в числе задержанных оказались начальник штаба СОБР «Рысь» Алексей Алпатов и оперуполномоченный Главного управления полицейского спецназа Сергей Волостных, который ранее служил в отряде «Гром» Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД.

Парламентарий добавил, что большинство задержанных служили в СОБР ГУБОП МВД в начале 2000-х годов, когда совершались убийства и нападения, и к настоящему времени эти люди уже уволились из органов.